A pesar de no querer: Dimite el ministro español de Transporte tras tragedia de tren que resulta con 69 fallecidos

El político también renunció a aparecer en las listas para las elecciones del venidero 29 de noviembre.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, a pesar de rechazar renunciar, ha dimitido este 3 de noviembre tras la tragedia ferroviaria que se registró la semana pasada en las cercanías de la población de Urda, donde dos trenes chocaron y causaron la muerte de 69 personas.

“Un ministro de Transportes de un país como España, no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga –o no– responsabilidad directo en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia, de empatía con las víctimas”, sostuvo el funcionario en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Aseguró asimismo que era el momento oportuno para ello, una vez cumplido lo que calificó como “el trabajo más urgente e inaplazable: “realizar las primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido”, al tiempo que se prestaba atención a las víctimas y se adoptaban medidas tanto “para resarcirlas” como para “mejorar, en la medida de lo posible, la seguridad” del sistema ferroviario español.

🇪🇸❌💼El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Oscar Puente, dimite tras tragedia ferroviaria https://t.co/wUv3Z5vdzR — Errete en Español (@erreteespanol) November 3, 2026

“No era la única decisión”

Recalcó además que, pese a que no era “la única decisión posible”, sí era la única que podía asumir, y añadió que no se presentará como candidato en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

“Para despejar también todas las dudas –porque sé que esta pregunta seguirá de inmediato– quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transporte, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales del 29 de noviembre”, dijo al respecto.

Pese a lo dicho esta jornada, el pasado 30 de octubre, Puente se negó a renunciar, bajo el argumento de que asumiría su responsabilidad por lo ocurrido. “Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara, no me voy a esconder”, declaró en una comparecencia legislativa, con lo que se dio por descontado que no pensaba abandonar su posición.

El ahora exministro estaba ya bajo la lupa tras otro accidente ferroviario ocurrido a inicios del año en curso, cuando un tren que cubría la ruta de Málaga a Madrid se descarriló e invadió la vía contigua, lo que provocó segundos después el descarrilamiento de otro tren. El evento dejó 46 personas fallecidas y 292 heridas, según el balance final citado por la prensa.