ABC News: EE.UU. reubica a cientos de militares en una importante base en Oriente Medio

EE.UU. está reubicando a cientos de efectivos en una importante base militar en Catar ante un posible ataque contra Irán, según informó este sábado ABC News, citando funcionarios familiarizados con el asunto.

La nación árabe alberga Al Udeid, la mayor base del país norteamericano en Oriente Medio. El medio señala que, en total, hay alrededor de 35.000 soldados estadounidenses en la región.

Por su parte, The New York Times reportó en un primer momento que el Pentágono había comenzado a evacuar a cientos de efectivos de Al Udeid y de varios enclaves en Baréin, donde se aloja la 5.ª Flota, al tiempo que desplegaba más baterías antimisiles para proteger las 13 bases, incluidos contingentes en Irak, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, posteriormente, agregó que las tropas no fueron evacuadas, sino “trasladadas para otras misiones y operaciones”.

La cadena Fox News también aseguró que la información sobre la evacuación era falsa, citando a un funcionario estadounidense no identificado, mientras que News Nation afirmó que el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) negó de plano el contenido de la nota.