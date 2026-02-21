Axios: Trump podría decidir atacar Irán “en cualquier momento”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, podría decidir atacar Irán “en cualquier momento”, según declaró este viernes a Axios un asesor de alto rango del inquilino de la Casa Blanca.

“Trump mantiene abiertas sus opciones. Podría decidir atacar en cualquier momento”, indicó al medio bajo condición de anonimato.

Mientras, otro asesor subrayó que el mandatario republicano “aún no ha decidido atacar”. “Lo sé porque nosotros no lo hemos hecho. Puede que nunca lo haga. Mañana podría despertarse y decir: ‘Ya está'”, señaló.

“Tienen opciones para cada escenario”

Asimismo, la fuente indicó que el Pentágono le había presentado a Trump numerosas opciones respecto a Irán. “Tienen opciones para cada escenario. Un escenario elimina al ayatolá, a su hijo y a los mulás”, dijo refiriéndose al líder supremo Alí Jameneí y a su hijo Mojtaba, considerado un posible sucesor. “Nadie sabe qué elige el presidente. No creo que él lo sepa”, añadió.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, manifestó que “los medios de comunicación pueden seguir especulando todo lo que quieran sobre el pensamiento del presidente, pero solo el presidente Trump sabe lo que puede o no hacer”.