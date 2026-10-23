Acusan a seis extranjeros, entre ellos dos cubanos, de delitos electorales en Florida

La Fiscalía federal presentó cargos contra seis residentes permanentes por presuntamente votar de forma ilegal en las elecciones de 2022 y 2024; tres de ellos también enfrentan cargos por declarar falsamente que eran ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía federal de los Estados Unidos presentó cargos formales contra seis residentes permanentes legales en el estado de Florida, acusados de haber sufragado presuntamente de manera ilícita en las elecciones de 2022 y/o 2024 sin ostentar la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con el informe de las autoridades judiciales, tres de los acusados enfrentan cargos concurrentes por voto ilegal y falsa declaración de ciudadanía, mientras que los tres restantes fueron imputados exclusivamente por el delito de voto no autorizado.

Identificación de los imputados y cargos específicos

El grupo de procesados está integrado por ciudadanos de cuatro nacionalidades:

Jamie Orlando Sosa Sardina (cubano, 60 años): acusado de falsa declaración de ciudadanía y de emitir su voto ilegalmente. Martha Haydee Desantis (ecuatoriana, 81 años): imputada por falsa declaración de ciudadanía y sufragio ilegal. Lise Marie Johnson (canadiense, 69 años): enfrenta cargos por falsa declaración de ciudadanía y voto no autorizado. Luis Manuel Perez (cubano, 72 años): acusado del delito de votación ilegal. Diane Wendy Curley (canadiense, 55 años): imputada por ejercer el voto sin ser ciudadana. Pedro Igor A. Franco (brasileño, 37 años): señalado por emitir su voto de forma ilegal.

Penas previstas y presunción de inocencia

El Departamento de Justicia recordó que, según el ordenamiento legal vigente, la acusación por falsa declaración de ciudadanía contempla una pena máxima de hasta cinco años de prisión, en tanto que el delito federal por sufragar de manera ilícita acarrea sanciones de hasta un año de privación de la libertad.

Las autoridades judiciales subrayaron que todos los señalados mantienen intacto su derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.