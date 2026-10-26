Arrestan a un empleado de la CIA por filtrar información de defensa altamente sensible a su amante

La información clasificada divulgada incluía materiales relacionados con Israel, que posteriormente habrían aparecido en publicaciones de la plataforma Substack.

Un contratista de la CIA fue acusado de filtrar información clasificada sobre seguridad nacional a una periodista con la que mantenía una relación sentimental, presuntamente para ayudarla a impulsar su carrera profesional, informa Reuters.

El acusado, identificado como Ian Brinksman, de 42 años, enfrenta cargos por transmitir ilegalmente información de defensa nacional, un delito que puede acarrear hasta 10 años de prisión, según el Departamento de Justicia estadounidense. De acuerdo con la declaración jurada citada por las autoridades, Brinksman habría aprovechado su acceso a documentos de inteligencia para entregar información clasificada, incluidos materiales relacionados con Israel, que posteriormente habría aparecido en publicaciones de la plataforma Substack.

En un correo electrónico de noviembre de 2025, el acusado supuestamente explicó a un amigo que estaba ayudando a la mujer con la que salía a desarrollar su carrera periodística. “Su proyecto se centra en la política exterior. Así que, sorprendentemente, estoy obteniendo una gran satisfacción personal al trabajar en ello”, habría escrito.

Brinksman fue detenido el viernes en Washington, después de que las autoridades registraran su domicilio. Según los documentos judiciales, comenzó a trabajar para una agencia del Gobierno estadounidense en 2020 y, en septiembre de 2022, se incorporó a una empresa privada que prestaba servicios a esa misma institución como desarrollador de integración de sistemas.

“Acepto filtraciones”

Cuando fue arrestado, contaba con una autorización de seguridad de alto secreto que le permitía acceder a información clasificada sensible, conocida como SCI. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que el acusado habría traicionado su juramento al divulgar información protegida, mientras que el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió que la publicación no autorizada de material clasificado representa graves riesgos para la seguridad nacional, las fuentes de inteligencia, las operaciones en curso y los agentes estadounidenses.

Las autoridades no han identificado oficialmente a la periodista que habría recibido los documentos. Sin embargo, la denuncia apunta a Aída Chávez, periodista independiente que publica el boletín Capital & Empire, centrado en el Congreso, los conflictos bélicos y la economía política. Según los documentos, al menos cinco de sus artículos publicados en 2026 contienen detalles y fechas que coincidirían con información descrita en la investigación. Uno de sus perfiles también habría incluido un mensaje que decía: “También acepto filtraciones”.