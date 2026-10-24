Reaparece Kim Jong-un en sorpresiva visita a China lo que confirmaría no ha muerto

Previamente no se había informado sobre los planes del viaje del líder norcoreano al país vecino

El dictador de la República Popular Democrática de Corea (Corea de Norte), Kim Jong-un, realizó el 24 de octubre una visita a la ciudad de Dandong, al norte de China, informó Xinhua. Previamente no se había informado sobre los planes del líder norcoreano de cruzar al país vecino, informa el medio estatal ruso RT.

Su visita surge tras rumores intensos en medios de comunicación del que se presumía estaba muerto, por supuesto difícil de comprobar cuando en Corea del Norte no existe ninguna forma de hacerlo, más que esperar a grupos de inteligencia occidentales investiguen o surjan informes del propio Estado cuando se decidan hacerlo.

Kim realizó el viaje con motivo del 76.º aniversario de la entrada del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino en la Guerra de Corea, el 25 de octubre de 1950. Según destacó, su visita busca rendir homenaje a los soldados chinos fallecidos en el conflicto.

Wang Huning, máximo asesor político de China, acompañó a Kim Jong-un tras su llegada, y también le transmitió los cordiales saludos y los mejores deseos del presidente Xi Jinping.

China’s top political advisor Wang Huning accompanied Kim Jong Un, general secretary of the Workers’ Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), on a visit to Dandong City in northeast China’s Liaoning Province on October 24, 2026. Wang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, conveyed General Secretary of the CPC Central Committee and Chinese President Xi Jinping’s cordial greetings and best wishes to Kim. #DPRK #KimJongUn #金正恩

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#ChinaMilitary #ChinaMilBugle — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) October 24, 2026

Por la mañana, las autoridades participaron en la ceremonia de colocación de una ofrenda floral ante el monumento de la plaza del Salón Conmemorativo de la Guerra para Resistir la Agresión de EE.UU. y Ayudar a Corea. “Memoria eterna a los mártires del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino”, señalaba el mensaje de la cinta. Además, se honró la memoria de los soldados con un minuto de silencio.

Tras recorrer la exhibición en el salón, el líder norcoreano donó al museo una fotografía histórica con una dedicatoria escrita a mano.

Por la tarde, Wang y Kim visitaron una fábrica de automóviles en Dandong, donde inspeccionaron los talleres de producción y escucharon una presentación sobre las operaciones.

Finalmente, acudieron al nuevo puente para automóviles entre los dos países sobre el río Yalu, inaugurado el 15 de octubre de 2026.

China’s top political advisor Wang Huning accompanied Kim Jong Un, general secretary of the Workers’ Party of Korea and president of the State Affairs of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), on a visit to Dandong City in northeast China’s Liaoning Province on October 24, 2026. Wang, a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, conveyed General Secretary of the CPC Central Committee and Chinese President Xi Jinping’s cordial greetings and best wishes to Kim. #DPRK #KimJongUn

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Se trata de la segunda visita de Kim Jong-un a China desde el septiembre de 2025.