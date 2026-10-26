¿Se forma un nuevo estado en EE.UU.? Aumenta el respaldo a idea separatista

Más condados de Illinois se suman a la idea de crear un estado propio sin Chicago por su alta tasa de criminalidad, su liderazgo demócrata y su influencia en la política estatal.

Once condados de Illinois votarán en las próximas elecciones de medio término sobre la posible creación de un nuevo estado separado del condado de Cook, donde se ubica Chicago, informó el grupo Illinois Separation, que impulsa la iniciativa. También votarán sobre la medida varios distritos administrativos del condado de Adams, en el oeste de Illinois.

Hasta ahora, 33 de los 102 condados de Illinois ya celebraron referéndums no vinculantes sobre la separación del condado de Cook, y todos se pronunciaron a favor, detalló la organización. La mayoría de esos condados están en el sur del estado, en zonas menos pobladas, aunque también respaldaron la idea Madison, el octavo condado más poblado, e Iroquois, a unos 130 kilómetros al sur del condado de Cook.

La mayoría de los condados de Illinois son rurales y se inclinan por los republicanos, y sus residentes han criticado a Chicago por su alta tasa de criminalidad, su liderazgo demócrata y su influencia en la política estatal. La directora de Illinois Separation, Loret Newlin, declaró a NBC Chicago que muchos residentes sienten que son “ignorados” y que no se les toma en consideración cuando se elaboran leyes que les perjudican.

No obstante, el gobernador demócrata JB Pritzker desestimó el movimiento y afirmó que la separación “no va a ocurrir”. Para crear un nuevo estado sin el condado de Cook sería necesaria la aprobación de la legislatura estatal, donde los demócratas tienen una supermayoría en ambas cámaras, y posteriormente el respaldo del Congreso de Estados Unidos.