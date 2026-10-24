“Sé dónde estás”: revelan amenaza de Hunter Biden a trabajadora sexual

La mujer declaró que tuvo “relaciones sexuales con R.H.B. [sus iniciales] frente a la laptop mientras hacía videollamada con una tercera persona”.

Documentos del FBI divulgados este 23 de octubre revelan que Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, amenazó a una trabajadora sexual a través de un mensaje de texto en el que afirmaba conocer su ubicación exacta y le informaba que su laptop había grabado un video de ellos manteniendo relaciones.

La información salió a la luz en una denuncia penal contra dos exfuncionarios sénior del FBI acusados de mentir al Congreso sobre las investigaciones federales relacionadas con Hunter Biden.

De acuerdo con una declaración jurada del FBI, la trabajadora sexual con base en Los Ángeles contactó a la agencia en diciembre de 2020 para reportar un mensaje que percibió como amenaza.

“No olvides que sé dónde estás, tienes una tobillera y la laptop estaba grabando”, escribió Hunter Biden, según el documento. La mujer declaró que tuvo “relaciones sexuales con R.H.B. [sus iniciales] frente a la laptop mientras hacía videollamada con una tercera persona”.

Ella aseguró que fue él quien “no pagó por el sexo” pero logró amenazarla “durante un período de tiempo” para que le devolviera parte de su dinero. El documento señala que “la transacción financiera mencionada en la denuncia fue verificada por el equipo de investigación”.

Los correos electrónicos incluidos en la declaración jurada muestran que Nikki Floris, una de las exoficiales del FBI acusadas, estaba al tanto del reporte de diciembre de 2020 sobre la amenaza contra la mujer.

Sin embargo, en 2023 Floris testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que no tuvo “personalmente ninguna conversación” sobre investigaciones relacionadas con el hijo del expresidente mientras servía en el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI.

Hunter Biden ha negado repetidamente la autenticidad de correos o fotos extraídas de su computadora, aunque agentes del FBI y fiscales atestiguaron la fiabilidad de esa evidencia en audiencias federales.

El portátil contenía decenas de miles de correos electrónicos, miles de fotos y docenas de videos, algunos de los cuales mostraban a Hunter Biden posando semidesnudo con estrípers, divirtiéndose con prostitutas y pagando más de medio millón de dólares por “entretenimiento para adultos”.