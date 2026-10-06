Arrestan en Los Ángeles a una mujer acusada de espiar para China a la familia del presidente de Taiwán

Wanying Zhang fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo a Shanghái; las autoridades de EE.UU. la acusan de realizar tareas de vigilancia contra el hijo del mandatario Lai Ching-te.

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a Wanying Zhang, de 34 años, acusada de actuar como agente no registrada del Gobierno chino y llevar a cabo operaciones de espionaje contra familiares de una alta autoridad de Taiwán.

La mujer, conocida también como Heather Zhang, se desempeñaba como agente inmobiliaria y residía en Irvine, California. Su detención se produjo el pasado domingo 4 de octubre en momentos en que se disponía a abordar un vuelo comercial con destino a la ciudad de Shanghái.

Operación de vigilancia y transmisión de datos

De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU., Zhang habría recibido instrucciones de funcionarios chinos durante un viaje a China realizado en junio de 2025. Posteriormente, la imputada participó en una operación de seguimiento en territorio estadounidense, recopilando fotografías de un inmueble, videos y matrículas de vehículos pertenecientes a los familiares del objetivo, información que luego envió a un funcionario chino.

Las investigaciones federales identificaron al objetivo principal de la vigilancia como el hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su entorno familiar.

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Reacción de Taipéi y proceso penal

Tras hacerse pública la detención, la Presidencia de Taiwán condenó enfáticamente las acciones y las calificó como un caso grave de represión transnacional, aludiendo a las tácticas de intimidación o vigilancia que un gobierno despliega fuera de sus fronteras territoriales.

De ser hallada culpable en el proceso judicial, Zhang podría enfrentar una pena máxima de diez años de cárcel. La denuncia penal formaliza acusaciones que deberán ser probadas ante un tribunal, manteniéndose la presunción de inocencia de la procesada.