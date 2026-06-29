Aumenta a más de 1.700 el número de víctimas tras el doble terremoto en Venezuela

Un total de 1.719 personas han perdido la vida y 5.034 más resultaron heridas a consecuencia de los dos devastadores sismos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio, informó esta jornada el presidente de la Asamblea Nacional de ese país suramericano, Jorge Rodríguez.

El dirigente puntualizó que, según el último corte, 15.866 personas están damnificadas, mientras que en los hospitales e instalaciones de triaje se ha atendido a otras 22.619. A ello sumó que 855 edificaciones han sufrido afectaciones, de las cuales colapsaron totalmente 189 y 666 presentan compromiso estructural severo.

Sobre este último asunto, refirió que, en la víspera, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión especial para la evaluación del grado de afectación estructural de las construcciones afectadas por los seísmos, en interés de determinar si son seguras para los residentes.

Con respecto a la atención de las personas que perdieron sus viviendas o no han podido regresar a ellas, el parlamentario comunicó que se han instalado “15 grandes refugios en el estado La Guaira y otros menos grandes en escuelas y otras instituciones debidamente dotadas”, al tiempo que en las otras entidades que recibieron los embates de los sismos –Aragua, Miranda, Falcón y Caracas, la capital–, se han instalado 50 campamentos provisionales. “Vamos a continuar llevando a las personas que lo requieran a esos campamentos provisorios”, agregó.

Se espera que las cifras se incrementen en los próximos días debido a que todavía se están desarrollando los trabajos de localización y rescate en medio de las montañas de escombros que pueblan las áreas más damnificadas.

Las tareas de búsqueda se prolongarán todavía varias jornadas, con la esperanza de encontrar supervivientes, como el localizado a primera hora de este lunes, cuando equipos coordinados de Venezuela, México y El Salvador lograron sacar de entre las ruinas con vida a un joven, de 21 años, que llevaba 106 horas atrapado por los escombros.

Mientras tanto, numerosos países se unen a las labores de rescate, enviando personal y equipamiento, como Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Suiza.

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