Axios: EE.UU. traslada más de 50 cazas a Oriente Medio en las últimas 24 horas

EE.UU. ha enviado a Oriente Medio más de 50 aviones de combate F-35, F-22 y F-16 en las últimas 24 horas, informa Axios, citando datos de radares de vuelo y a un funcionario estadounidense.

Según el medio, la medida se une a la decisión de Donald Trump de desplegar en la región un segundo grupo de ataque naval encabezado por el portaviones más nuevo y grande de la Armada estadounidense, el USS Gerald R. Ford (CVN-78). Mientras tanto, en la zona ya se encuentran el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate.

Tensiones entre EE.UU. e Irán

El aumento de presencia estadounidense en Oriente Medio tiene lugar en medio de tensiones con Irán, que escalaron a principios de enero, tras la amenaza de Trump de proceder a una intervención militar, alegando inicialmente como motivo las protestas internas en la República Islámica. Aunque las manifestaciones cesaron, Washington mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nucleares y de misiles de Teherán.

Hace dos semanas se celebró en Mascate, Omán, la primera ronda de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Las consultas se desarrollaron de forma separada, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Seyed Abbas Araghchi, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reuniéndose por turnos con el canciller omaní, Badr bin Hamad Al Busaidi, que actuó como mediador.

No obstante, la semana pasada, el mandatario estadounidense anunció que un segundo portaviones estaba a punto de zarpar hacia Oriente Medio. En respuesta, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, respondió con dureza a las amenazas de EE.UU. al señalar que, en ocasiones, incluso el ejército más poderoso puede recibir un golpe del que no logre recuperarse.

Este martes, en la ciudad suiza de Ginebra, se celebraron de nuevo negociaciones nucleares indirectas entre EE.UU. e Irán. Tras el diálogo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró que se había logrado “un buen progreso” y un “rumbo positivo”.