FOTOS Cazas estadounidenses listos para despegar desde un portaaviones en Oriente Medio

Los cazas estadounidenses están preparados para despegar desde el portaaviones USS Abraham Lincoln desplegado en aguas internacionales en Oriente Medio, comunicó este lunes el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“Los EA-18G Growlers del escuadrón de ataque electrónico 133 y los F-35C Lightning II del escuadrón de cazas de la Infantería de Marina 314 se preparan para el despegue en la cubierta del USS Abraham Lincoln (CVN 72)”, reza el comunicado. El organismo destacó que los aviones realizan operaciones de vuelo las 24 horas para garantizar la seguridad regional.

La agencia Reuters, citando a dos funcionarios estadounidenses, informó previamente que el Ejército se está preparando para la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares de varias semanas contra Irán, en caso de que el presidente Donald Trump ordene un ataque.