Binance reporta pérdidas de hasta 6.300 millones de dólares tras masivo hackeo

La investigación preliminar reveló que el incidente de seguridad podría estar relacionado con la computadora portátil de un ingeniero de DevOps.

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, declaró este viernes (hora de Abu Dabi, EAU, donde tiene su sede) que estima las pérdidas totales provocadas por el ciberataque en unos 6.300 millones de dólares.

La compañía añadió que, hasta el momento, se han congelado activos por valor de unos 3.000 millones de dólares en la cadena de bloques. Binance también prometió cubrir todas las pérdidas con recursos del fondo de emergencia SAFU, destinado a proteger los activos de los usuarios, y con fondos propios. Según la plataforma, los fondos de los usuarios están seguros. La empresa publicará más adelante una versión actualizada de su prueba de reservas.

Binance señaló además que, según la investigación preliminar, el incidente podría estar relacionado con el acceso no autorizado a la computadora portátil de un ingeniero de DevOps (desarrollo y operaciones). Se cree que, a través de ella, el atacante consiguió acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones no autorizadas para retirar fondos. Sin embargo, no se encontraron pruebas de una filtración de las claves privadas de las billeteras de criptomonedas.

La empresa informó que, como medida de precaución, suspendió temporalmente los depósitos y retiros de fondos, revocó la autorización concedida a la dirección afectada y recurrió a las fuerzas del orden y a socios especializados en análisis de cadenas de bloques para rastrear y recuperar los fondos.

Al mismo tiempo, aseguró que está haciendo todo lo posible para resolver el problema de manera exhaustiva, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Reportes sobre un presunto hackeo

La información sobre un supuesto hackeo apareció en los medios de comunicación este jueves. Según esto, el ataque habría provocado una fuerte caída de los precios de las criptomonedas.

De acuerdo con los datos del mercado de Binance, en 24 horas la divisa BNB ha caído por debajo de los 690 dólares, con una disminución reducida del 8,95 %. Por otro lado, el bitcóin cayó por debajo de los 80.000 dólares, mientras que Solana alcanzó mínimos cercanos a los 95 dólares. De acuerdo a los reportes, las bolsas de criptomonedas habrían registrado liquidaciones por casi 600 millones de dólares en cuestión de una hora.

Este viernes, la plataforma reveló que hasta el momento el monto de los fondos congelados tras los reportes de hackeo asciende a unos unos 3.000 millones de dólares. La compañía subrayó que esa cifra podría seguir aumentando.