Búsqueda desesperada en las Bahamas: Desaparece avioneta con cuatro miembros de una familia que volaba rumbo a Florida

La aeronave Piper PA-34, pilotada por un experimentado aviador de 80 años, perdió contacto de radio al oeste de la isla de Andros; el mal tiempo obligó a suspender temporalmente las labores de rescate coordinadas con EE.UU.

Un operativo de búsqueda de emergencia se mantiene activo en aguas cercanas a la isla de Andros tras la desaparición, el pasado lunes por la mañana, de una avioneta que regresaba a Florida desde las Bahamas. A bordo de la aeronave viajaban cuatro miembros de una misma familia, cuyo rastro se perdió por completo poco antes de alcanzar el territorio estadounidense.

La avioneta, una Piper PA-34 de cinco plazas identificada con la matrícula N212ML, había despegado desde Great Harbour Cay, en el archipiélago bahameño, con destino al aeropuerto Miami Executive, ubicado en el condado de Miami-Dade. De acuerdo con datos provistos por CBS News Miami, el último contacto por radio se registró a las 11:04 de la mañana, momento en que el control aéreo perdió la comunicación a unas 13 millas (aproximadamente 21 kilómetros) al oeste de Andros Island.

Hipótesis del siniestro e identidad de los ocupantes

La Policía de Bahamas trabaja sobre la hipótesis de que el aparato pudo haber caído al mar frente a la localidad de Red Bays, en la región de North Andros.

Los familiares identificaron a los ocupantes del vuelo como Mario Lamar, de 80 años —quien pilotaba la nave y cuenta con una experimentada trayectoria de más de 40 años de vuelo—; su esposa Lili Lamar, de 79 años; y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22 años.

Despliegue de la Guardia Costera estadounidense y freno por mal tiempo

Ante la gravedad de la situación, las autoridades de Bahamas solicitaron asistencia a la Guardia Costera de Estados Unidos alrededor de las 2 de la tarde. En respuesta al llamado, el centro de mando del distrito sudeste estadounidense coordinó el despliegue de un avión HC-144 Ocean Sentry para colaborar en el rastreo marítimo y aéreo.

A pesar de los esfuerzos conjuntos de ambos países en el área del presunto impacto, el operativo se vio seriamente condicionado por la meteorología. La Policía de Bahamas confirmó que la búsqueda tuvo que ser suspendida temporalmente debido al mal tiempo, dejando en suspenso las labores de rescate a la espera de que mejore la visibilidad y el estado del mar.