Defensa de la mujer acusada de matar a sus 3 hijos en EE.UU. solicita a Trump que la indulte

Kevin Reddington describió a Lindsay Clancy como “muy inteligente” y “trabajadora”.

El abogado de Lindsay Clancy, acusada de asesinar a sus tres hijos en Massachusetts (EE.UU.), instó públicamente al presidente estadounidense, Donald Trump, a concederle un perdón tras la declaración de juicio nulo.

“Me gustaría decir que, tal vez, Donald Trump, quien se sintió en la necesidad de pronunciarse sobre este caso, muy bien podría, señor presidente, espero que usted tenga en consideración a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y considere otorgarle un indulto”, dijo Kevin Reddington, en una entrevista con Good Morning America.

Lindsay estaba siendo juzgada por asesinar en enero de 2023 a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. La mujer no niega haberlos estrangulado con una banda de ejercicio en el sótano de su casa, pero su defensa argumenta que se encontraba en psicosis posparto, por lo que no sería criminalmente responsable.

Reddington describió a su clienta como “muy inteligente, trabajadora” y recordó que fue enfermera de partos en el Massachusetts General Hospital durante unos nueve años, donde era “muy respetada”. Asimismo, la definió como “una vecina, amiga, esposa y madre maravillosa” y afirmó mantener con ella “un vínculo muy fuerte”.

Aunque tras el veredicto afirmó que había “aplastado” a la acusación, explicó se trató de “una bravata” en un contexto de alta tensión después de un juicio de seis o siete semanas que acabó con el jurado dividido y un veredicto de 11-1. Sobre esta falta de unanimidad del jurado, que supuso la nulidad del juicio, dijo que respeta el derecho del miembro discrepante a mantener su postura, pero se mostró molesto por una nota en la que se indicaba que tenía dudas y no aplicaría la ley de la duda razonable explicada por la jueza.