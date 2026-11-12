Hunden el histórico buque SS United States en Florida para crear el mayor arrecife artificial del mundo

La maniobra de inmersión controlada se realizó a 32 kilómetros de la costa del condado de Okaloosa; la inversión total superó los 13 millones de dólares financiados con fondos de impuestos turísticos.

El histórico transatlántico SS United States fue sumergido de manera controlada este miércoles frente a la costa del golfo de Florida, en una maniobra de ingeniería orientada a transformar la icónica embarcación en el arrecife artificial más grande del mundo, según reportó la cadena CBS News.

La operación se llevó a cabo a unos 32 kilómetros de la franja costera situada entre las localidades de Destin–Fort Walton Beach y Pensacola. La nave, de casi 305 metros de eslora, descendió gradualmente hacia el fondo marino durante un proceso de varias horas que inició en la tarde y concluyó por la noche. Las autoridades precisaron que el hundimiento se realizó mediante el ingreso progresivo de agua y sin recurrir al uso de explosivos.

After several hours, the SS United States, an ocean liner, is intentionally sunk off the coast of Florida to become the world’s largest artificial reef. https://t.co/DwvU2Njf0f — CSPAN (@cspan) November 12, 2026

Acondicionamiento ambiental y proceso de inmersión

Previo a su traslado definitivo, el SS United States permaneció durante un año en el puerto de Mobile, Alabama, donde fue acondicionado en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Protección Ambiental de Florida. Las labores incluyeron la retirada completa de combustible, cableado, componentes no metálicos y cualquier material potencialmente perjudicial para el ecosistema marino.

Asimismo, los equipos técnicos realizaron aberturas estructurales en distintos sectores del casco para favorecer la entrada uniforme del agua de mar y procurar que la embarcación mantuviera una posición vertical sobre el lecho marino.

Inversión turística y conservación del hábitat

El proyecto fue impulsado por el condado de Okaloosa, que adquirió el buque a la organización SS United States Conservancy en 2024 por un monto aproximado de 1 millón de dólares. La inversión total destinada al acondicionamiento y maniobras de hundimiento ascendió a cerca de 13 millones de dólares, financiados con recursos provenientes de los impuestos turísticos locales.

Con esta incorporación, las autoridades buscan brindar refugio a diversas especies del golfo y potenciar el atractivo de la zona para la práctica del buceo. La región de Destin–Fort Walton Beach cuenta actualmente con unos 580 arrecifes artificiales, la cifra más alta registrada en un área del país.