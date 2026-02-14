Canciller chino lanza dura advertencia a Japón en caso de defender a Taiwán ante acción militar de China

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, lanzó una advertencia a Japón durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en medio de las tensas relaciones entre Tokio y Pekín.

Durante su intervención, Wang Yi dijo que tras la Segunda Guerra Mundial Alemania realizó un ajuste de cuentas con los crímenes nazis y adoptó normas para prohibir la promoción de esa ideología. En contraste, sostuvo, Japón sigue rindiendo homenaje a “criminales de guerra de clase A”, a quienes se presenta como “espíritus heroicos”.

Además, el canciller chino afirmó que el “espíritu del militarismo” sigue presente en el país insular. También recordó que, en el pasado, Japón invocó una supuesta situación de amenaza para lanzar acciones militares, incluida la guerra contra China y el ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que todas las personas conscientes deben estar alertas y mantenerse firmes. El pueblo japonés no debería dejar que los extremistas de extrema derecha lo engañen y lo arrastren, y todo país que valore la paz debería decirlo alto y claro a Japón ahora mismo”, expresó. “Si vuelven a recorrer ese viejo camino, será un callejón sin salida. Si vuelven a apostar, la derrota será más rápida y más devastadora”, concluyó.

En diciembre pasado, el Gobierno de Japón aprobó un presupuesto de defensa récord que supera los 9 billones de yenes (58.000 millones de dólares) para 2026. En comparación con el de 2025, el gasto militar de Tokio aumenta en un 9,4 %.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que la ambición de algunas fuerzas políticas japonesas de remilitarizar a la sociedad causa preocupación en Rusia. “Todo esto ocurre en las inmediaciones de nuestras fronteras y, considerando el carácter, en cierta medida, caótico de la evolución de los acontecimientos en la arena internacional, esto no puede sino preocuparnos”, agregó el canciller.