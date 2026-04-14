Jalisco reduce a la mitad los homicidios dolosos en marzo pese a la caída de “El Mencho”

GUADALAJARA, Jalisco.- El estado de Jalisco registró una reducción del 50% en los homicidios dolosos durante el mes de marzo de 2026, a pesar del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La baja en la violencia ocurrió incluso después de la muerte de “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero en Tapalpa, y no generó el repunte de homicidios que muchos anticipaban tras la caída de uno de los capos más poderosos del país.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se registraron 64 homicidios dolosos, frente a los 128 reportados en noviembre de 2024, último mes de la administración anterior.

Las autoridades atribuyeron esta disminución a las estrategias implementadas, entre las que destacan el patrullaje activo, las labores de inteligencia, la colaboración entre los tres niveles de gobierno y la aplicación de sentencias ejemplares.

La mejora también se refleja en la frecuencia diaria: mientras en marzo de 2025 se registraban en promedio 4.71 homicidios por día, en marzo de 2026 la cifra bajó a 2.06 homicidios diarios. Si se compara con marzo de 2021, cuando el promedio era de siete casos al día, la reducción alcanza el 55%.

Esta tendencia positiva se observa principalmente en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, donde vive la mayor parte de la población jalisciense.

Durante el primer trimestre de la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro, Jalisco dejó de estar entre los estados con mayor número de homicidios dolosos en el país. En enero ocupaba el décimo lugar nacional, en febrero el undécimo y en marzo el duodécimo.

Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, resaltó que estos datos están disponibles en los reportes públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.