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Trump aprueba la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, autor de la masacre de Fort Hood

El Pentágono anunció la decisión avalada por el presidente para el expsiquiatra militar condenado a muerte en 2013; de concretarse, será la primera ejecución del sistema de justicia militar de EE.UU. desde 1961.

La decisión presidencial abre la puerta al primer fusilamiento militar en Estados Unidos en más de seis décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército para Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra militar condenado por la masacre perpetrada en la base de Fort Hood, Texas, en 2009, que dejó un saldo de 13 muertos y 32 heridos.

El anuncio fue realizado la noche del pasado lunes 5 de octubre por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien explicó que el método de ejecución fue recomendado por Pete Hegseth.

Condena en la justicia militar

Hasan fue sentenciado a la pena de muerte en agosto de 2013 tras ser declarado culpable de homicidio premeditado e intento de homicidio premeditado. El ataque armado ocurrió en noviembre de 2009 en el interior de una instalación médica de la base militar texana.

De acuerdo con lo informado por el Pentágono, todavía no se ha establecido públicamente la fecha ni el lugar de la ejecución; corresponderá al secretario del Ejército fijar el momento y la ubicación del procedimiento.

Un hito desde 1961 y apelaciones civiles

De llevarse a cabo, el fusilamiento representaría la primera ejecución dentro del sistema de justicia militar estadounidense desde 1961.

No obstante, la autorización firmada por el presidente no significa una aplicación automática e inmediata. Hasan aún mantiene la facultad de acudir a los tribunales federales civiles para solicitar medidas de suspensión cautelar que frenen el proceso militar.

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