Citan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas

El juez Alvin Hellerstein fijó la audiencia para este jueves 15 de octubre; la acusación extendió además a Flores el cargo de narcoterrorismo en el marco del proceso cuyo juicio está previsto para 2027.

El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó para este jueves 15 de octubre, a las 11:00 de la mañana (hora de Nueva York y Miami), una audiencia en la que Nicolás Maduro y Cilia Flores deberán responder formalmente ante los nuevos cargos incluidos en la acusación actualizada presentada por la Fiscalía de Estados Unidos.

La diligencia judicial contempla la lectura formal de las imputaciones y ofrecerá la oportunidad para que ambos se declaren culpables o no culpables, aclarando las autoridades que la cita no constituye el inicio del juicio. Ambos se encuentran detenidos en Nueva York tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero, mientras que el arranque formal del juicio está programado para junio de 2027.

Imputaciones por tortura y extensión del cargo de narcoterrorismo

En el expediente actualizado, la Fiscalía atribuye a Maduro y a Flores una presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y otros detenidos, entre los que se incluyen tres ciudadanos estadounidenses. Según la acusación fiscal, estas acciones formaban parte de un esquema de represión coordinado para sostenerse en el poder.

Asimismo, la nueva imputación amplía los cargos contra Cilia Flores al extenderle el delito de conspiración de narcoterrorismo, acusación que anteriormente solo enfrentaba Maduro. A la par, ambos continúan imputados por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.

Próximos pasos en el calendario judicial

Antes del inicio del juicio en 2027, el tribunal tiene agendada otra audiencia para el 17 de noviembre, en la cual el juez Hellerstein evaluará la petición de la defensa para desestimar los cargos alegando inmunidad soberana, una solicitud a la que la Fiscalía se opone formalmente.

Cabe precisar que los cargos imputados corresponden a acusaciones que permanecen pendientes de resolución judicial.