La Universidad de Villanova entrega al Cardenal Czerny la primera medalla de sostenibilidad Papa León XIV en el Borgo Laudato Si’

Más de 350 líderes internacionales en sostenibilidad se reúnen en Roma y Castel Gandolfo para participar en la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad de la Universidad de Villanova, con el objetivo de impulsar soluciones colaborativas a uno de los desafíos más urgentes del mundo.

CASTEL GANDOLFO, Italia – El cardenal Michael Czerny, S.J., prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recibió ayer la primera Medalla Papa León XIV a la Sostenibilidad, durante una ceremonia celebrada en el Borgo Laudato Si’. La distinción, otorgada por la Universidad de Villanova, situada en el área de Filadelfia (Estados Unidos), en el marco de su Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad 2026, supone la primera vez que se concede una medalla con el nombre del Papa León XIV.

El evento reunió a dignatarios del Vaticano, académicos internacionales y autoridades universitarias para rendir homenaje al cardenal Czerny por toda una vida dedicada a la defensa de la justicia climática, de los derechos humanos y de las poblaciones vulnerables.

Al recibir la distinción, Su Eminencia el cardenal Michael Czerny S.J. destacó tres dimensiones fundamentales de la acción ecológica: la urgencia de actuar a tiempo, la búsqueda del equilibrio ambiental y la amenaza que supone nuestra desconexión de la naturaleza. Ante estos desafíos, el cardenal hizo un llamamiento a una profunda conversión y afirmó que “la única solución verdadera es abandonar nuestros numerosos malos hábitos y emprender nuevos caminos mediante innumerables cambios de comportamiento personales, comunitarios y sociales”, declaró Czerny durante su intervención.

Durante la ceremonia celebrada en el Borgo Laudato si’, Su Eminencia el cardenal Fabio Baggio, C.S., director general del Laudato Si’ Center for Higher Education, dio la bienvenida a los delegados y, basándose directamente en las enseñanzas del Papa Francisco, destacó la profunda integración necesaria para afrontar la actual crisis ecológica. “El mundo no necesita únicamente el cuidado del medioambiente, ni únicamente la justicia social, ni únicamente la fe. Necesita la conexión viva entre las tres”, afirmó el cardenal Baggio, subrayando la visión fundamental que orienta la colaboración entre la Santa Sede y las instituciones académicas.

El presidente de la Universidad de Villanova, padre Peter M. Donohue, O.S.A., PhD, subrayó el compromiso de la institución con la promoción de un liderazgo ético a nivel mundial mediante la educación superior. “Cuando la verdad, la unidad y el amor actúan conjuntamente, se convierten en una poderosa fuerza para sanar nuestra casa común y promover la dignidad de toda persona humana”, señaló el padre Donohue.

La Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad, de carácter bienal, fue creada en 2024 por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Villanova, dirigida por el reverendo padre John Abubakar, O.S.A., PhD. Sobre la base de esta iniciativa, la universidad instituyó en 2026 la Medalla Papa León XIV a la Sostenibilidad, estableciendo así un programa con dos iniciativas bienales complementarias: reunir a líderes mundiales y reconocer los logros que integran el cuidado de la creación con el respeto a la dignidad humana, con el objetivo de proteger tanto el planeta como a sus habitantes.