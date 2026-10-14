Robin Andrades buscará en Cali el primer título mundial de oratoria para Nicaragua

El estudiante de Odontología de la Universidad Americana es el primer representante de la UAM que alcanza las semifinales del certamen, cuya fase final se celebra los días 14 y 15 de octubre en Colombia

Robin Jenniel Andrades Espinoza llevará la voz de Nicaragua a la fase final del Campeonato Mundial de Oratoria en Español 2026. El estudiante de Odontología de la Universidad Americana (UAM), en Managua, será uno de los cuatro participantes que compiten por el título los días 14 y 15 de octubre en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en Cali, Colombia.

Andrades buscará el primer título para Nicaragua en un campeonato cuyo palmarés reúne hasta ahora a ganadores de Colombia, Italia y España. Su clasificación supone también un hito para la UAM: es el primer estudiante de la institución que alcanza las semifinales, tras tres años de participación de la universidad en el certamen.

Su recorrido comenzó junto con otros 29 estudiantes de la universidad inscritos en la convocatoria. Ocho representantes de la institución accedieron a la ronda de 100 participantes y tres superaron el siguiente filtro. Robin fue el único de la UAM y de Nicaragua que consiguió el pase a la fase presencial. Su participación desde Odontología muestra el alcance de la oratoria como competencia que puede cultivarse desde distintas áreas del conocimiento.

Organizado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU), el Mundial celebra su sexta edición. En 2026 ha reunido a más de 400 aspirantes de más de 22 países y un centenar de universidades. El campeonato reúne a jóvenes universitarios alrededor de la argumentación, el pensamiento crítico y la comunicación de ideas ante un público. Su carácter internacional permite compartir distintas perspectivas y formas de expresarse a través de una lengua común.

Compartirá la fase final con Óscar Rodríguez de Vivero, de la Universidad Carlos III de Madrid, por España; Matteo Venettoni González, de la Universidad de Almería, por Italia; y Mariangel Solano Mendoza, de la Universidad Industrial de Santander, por Colombia. Los cuatro disputarán las semifinales el miércoles 14; las dos personas clasificadas competirán por el título el jueves 15.

Cali será así el punto de encuentro de cuatro representantes universitarios de Europa y América. Sus intervenciones permitirán conocer cómo las nuevas generaciones construyen argumentos, defienden sus ideas y buscan hacerse escuchar.

De las candidaturas a los cuatro clasificados

La primera selección redujo las candidaturas a 100 participantes, procedentes de una veintena de países. El campeonato está dirigido a estudiantes de grado o máster de entre 18 y 25 años. Estos universitarios presentaron un discurso de tema libre de dos minutos en una fase organizada telemáticamente. Los candidatos españoles compitieron en un acto presencial en la sede de BBVA.

De esa ronda se seleccionaron 30 discursos que se publicaron en el Instagram de LEDU, que acumularon cientos de miles de visualizaciones en tan solo una semana. Para escoger a los cuatro clasificados se ponderaron la valoración del jurado internacional, con un 70 %, y el voto popular mediante los «Me gusta», con un 30 %.

El jurado valoró la solidez de los argumentos, la claridad y originalidad del discurso, el uso de la voz, la precisión verbal, la expresión corporal y el impacto en el público.

Cómo se competirá en Cali

En Cali se disputarán dos rondas: semifinales el 14 de octubre y final, entre las dos personas clasificadas, el día 15. El formato previsto incluye dos intervenciones por orador en cada ronda: un tema obligatorio comunicado previamente y asignado por sorteo, de tres minutos, y un tema libre, de cinco minutos.

Lo que la oratoria aporta a los jóvenes

Preparar un discurso sólido exige investigar, contrastar fuentes, distinguir hechos y opiniones y ordenar los argumentos. Esa preparación ejercita el pensamiento crítico: comprender un problema, valorar las evidencias y justificar las conclusiones. El ensayo y el feedback de docentes o compañeros permiten trabajar la voz, el lenguaje corporal y la adaptación del mensaje a la audiencia.

Con práctica y acompañamiento, la oratoria puede ayudar a ganar confianza y gestionar los nervios. Cuando incorpora escucha y revisión de argumentos ajenos, también permite aprender a disentir con respeto y reconsiderar las propias posiciones. Estas habilidades se aplican a una presentación académica, una entrevista de trabajo, la defensa de un proyecto y la participación en asuntos públicos. El Mundial añade el contacto con perspectivas de distintos países y formas diversas de expresarse en español.

Histórico de ganadores del Mundial

Sarah Macías Garzón, estudiante de la UAO, ganó la edición de 2025 en Melilla, España. Un año después, su universidad acogerá la competición que decidirá quién toma el relevo de la vigente campeona.

El palmarés del Mundial desde su primera edición, en 2021:

2021: Juan David Güete (Colombia).

2022: Leonel Caschetto (Italia).

2023: Tomás Aparicio (España).

2024: Alberto García Chaparro (España).

2025: Sarah Macías Garzón (Colombia).