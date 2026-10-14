La billetera que ‘bitcoinizaría’ a El Salvador ha sido traspasada a manos estadounidenses

La promesa de un Edén cripto ha quedado disminuida a la participación poca del Estado hasta en la propia plataforma.

El Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador pactó un acuerdo con la empresa estadounidense afincada en California Linguard Labs para cederle la mayoría accionaria en el manejo de la billetera de bitcóin Chivo.

El monedero, lanzado en 2021 y vanguardia del experimento estatal para intentar adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, ahora será gestionado por la firma norteamericana, que prevé convertirlo en una plataforma financiera integral, refiere Bloomberg.

La alianza implica que el Estado seguirá vinculado a Chivo, aunque como socio minoritario, destaca Forbes. La jugada parece estar en consonancia con las exigencias que, en su momento, hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para condicionar el acceso de El Salvador a un programa por 1.400 millones de dólares desde 2024.

En ese entonces, el Fondo pidió limitar la exposición del Estado al bitcóin, lo que derivó en la eliminación de la ley que autorizaba su intercambio como moneda de curso legal. Así, al cabo de unos años, la promesa inicial de Bukele de convertir El Salvador en una suerte de Edén cripto ha quedado disminuida a una participación marginal hasta en su propia plataforma.

Sin embargo, según el comunicado de las partes, los casi 4,5 millones de cuentas de usuarios de Chivo podrán conservar su saldo, ya que solo cambiará el alcance de la aplicación, que prevé incluir un mecanismo para hacer remesas gratuitas desde EE.UU., ampliar el acceso a microcréditos y los avances en efectivo.

“En Chivo, enviar dinero desde EE.UU. a El Salvador será gratis para los usuarios de la categoría Regular. No será más barato. Será gratis”, detalla la nueva administración de la billetera, de acuerdo a la prensa local.

Datos citados por Bloomberg destacan que más de 90 % de los salvadoreños no usaban bitcóin en 2024, mientras que el envío de remesas a través de las billeteras cripto ha sido casi irrelevante si se compara con el total, ya que representa menos del 1 %, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva (BCR).