Defensa afirma que la pareja sentimental de “El Mencho” fue clave para la captura del alto mando del CJNG

Este lunes durante la conferencia de La Mañanera, el general Ricardo Trevilla Trejo brindó los detalles del operativo que lleva a la captura de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Desde Palacio Nacional, Defensa informa que la pareja sentimental de El Mencho resultó ser clave para su captura.

Así se desarrolló la operación, de acuerdo a las fuentes militares:

Mediante Inteligencia Militar Central, se logra ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho; que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho.

La pareja sentimental se retiró del inmueble y se obtuvo información de inteligencia de que El Mencho permaneció en una cabaña de Tapalpa, Jalisco.

Se realizó el planeo para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Una vez que se corroboró la presencia de El Mencho, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo, al notar la presencia del personal militar, abrieron fuego en contra de los soldados y guardias nacionales.

El Mencho dejó un grupo en el área de cabañas para detener el avance. Los delincuentes agredieron al personal, por lo que se hizo uso de la fuerza y repelieron la agresión con base en la Ley Nal. del Uso de la Fuerza.

Fallecieron 8 delincuentes (se informó 4 de manera preliminar en el comunicado de prensa), se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes , 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores, asimismo, 2 militares fueron heridos.

El Mencho y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, se tendió un cerco que logró fijarlo, al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia.

Por las lesiones fue necesaria la evacuación a una instalación médica en Jalisco, pero El Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto; fue necesario trasladarlos a Morelia, Michoacán y posteriormente a la Ciudad de México.

Con Inteligencia Militar Central, se obtuvo que Hugo “H” “Tuli”, Operador Financiero se encontraba en El Grullo, Jal., se desplegó una unidad, trató de escapar en un vehículo donde disparó a la fuerza y se tuvo como resultado su deceso.

Integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

El Mencho pierde la vida durante su traslado a CDMX

Rubén Oseguera Cervantes, quien fue identificado como “El Mencho”, pierde la vida durante el traslado aéreo a la Ciudad de México después de ser detenido y herido durante una operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante el despliegue, ejecutado este 22 de febrero de 2026, formó parte de una acción coordinada entre la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Los reportes oficiales de las autoridades informan que la operación se planeó con apoyo de inteligencia militar central y contó con la participación de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

De igual forma, reportes oficiales indicaron que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

En total, el actuar de los elementos federales dejó un saldo de 7 delincuentes abatidos y 2 más detenidos, sin embargo, las autoridades no han precisado las identidades del resto de las personas, únicamente confirmaron que uno de los fallecidos es “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a los reportes oficiales, durante la incursión en Tapalpa, Jalisco, el personal militar fue agredido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al repeler la agresión para proteger su integridad, los efectivos provocaron la muerte de cuatro miembros del grupo delictivo en el lugar.