Demócrata de origen latino gana gobernación de Texas terminando con tres décadas de dominio republicano

Gina Hinojosa venció a Greg Abbott, firme partidario del presidente Donald Trump.

La candidata demócrata Gina Hinojosa fue electa este 3 de noviembre como la primera gobernadora latina de Texas y la primera demócrata en ocupar el cargo en más de 30 años, derrotando al gobernador republicano Greg Abbott, recoge AP.

“La confianza que me han depositado esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada. Y tengo la intención de ganármela cada día”, escribió la gobernadora electa en su cuenta de X.

Hinojosa obtuvo 5.060.631 votos (52,8 %), mientras que Abbott, firme partidario del presidente Donald Trump, recibió 4.380.650 sufragios (45,7 %). La victoria de Hinojosa podría acelerar la transformación de Texas en un campo de batalla electoral emergente.

Su triunfo se suma a la victoria del demócrata James Talarico, quien ganó un escaño en el Senado derrotando al republicano Ken Paxton.

“Nunca me molestó que dudaran de mí. Me molestó que dudaran de nosotros”, declaró Hinojosa a sus partidarios en Austin.

Sin dinero ni reconocimiento inicial, Hinojosa, legisladora estatal de 52 años del distrito liberal de Austin desde 2017, logró una campaña populista arremetiendo contra los centros de datos de inteligencia artificial y la corrupción. Demostró que el dinero tiene límites: Elon Musk gastó decenas de millones respaldando a republicanos, y Abbott gastó 180 millones de dólares buscando un cuarto mandato.

Trump culpó a Abbott por la derrota, en una firme crítica a uno de sus partidarios más firmes y lo acusó de haberse convertido en un “RINO” (republicano solo de nombre). “¡Volvió a su fórmula original, y no fue bonito!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Por su parte, Abbott, quien fue gobernador por 12 años, aseguró que llamó a Hinojosa y se comprometió a ayudarla en su transición al cargo. “Liderar este estado ha sido el mayor honor que he tenido”, dijo a sus partidarios al conceder la carrera.

Hinojosa, exvicepresidenta del Texas Legislative Progressive Caucus, se desprendió de la etiqueta progresista durante la campaña, presentándose como populista. Su campaña incluyó anuncios con votantes republicanos apoyándola. Una de sus promesas fue entregar un cheque único de 1.500 dólares a cada hogar del estado, una propuesta que denominó ‘Reembolso del Impuesto a la Corrupción’