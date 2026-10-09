Edificios, Iglesias, Hoteles y viviendas con severos daños tras impacto del terrremoto en Panamá

Terremoto en Panamá hoy 9 de Octubre 2026: Magnitud de 7.0 en la escala de Richter. A 18 km de profundidad. Al medio día de hoy. Se sintió en Colombia, Costa Rica. Los edificios tiemblan con las réplicas.

El gobierno de Raúl Mourinho ordenó cerrar el Aeropuerto Tocumen de Ciudad Panamá y suspender los vuelos internacionales. La televisión captada por cable indican edificios colapsados a las 13 horas con 21 minutos del medio día hora de Managua, Centroamérica.

La iglesia San Juan Bautista y una de sus torres quedó fracturada. Se reportan hoteles fracturadas.

PRIMERS IMÁGENES del potente terremoto que impactó Panamá…