Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

El huracán Isaías alcanza categoría 2 en el Golfo de México y amenaza con golpear como categoría 3 en Alabama y Florida

Las autoridades decretan el estado de emergencia y emiten órdenes de evacuación ante el inminente impacto previsto para la noche de este viernes o la madrugada del sábado.

El huracán Isaias alcanzó la categoría 3 en el Golfo de México y avanzó hacia la costa sur de Estados Unidos con vientos de 195 kilómetros por hora. (NHC)

El huracán Isaías continúa su proceso de fortalecimiento mientras se desplaza sobre el golfo de México con dirección a la costa sur de los Estados Unidos. Datos meteorológicos del jueves 8 de octubre situaban al ciclón en categoría 2, registrando vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (aprox. 160 km/h), con pronósticos que anticipan un fortalecimiento adicional que podría llevarlo a alcanzar la categoría 3 antes de tocar tierra.

Las previsiones señalan que el centro del huracán podría ingresar a territorio continental entre la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado, siendo las zonas con mayor probabilidad de impacto directo el estado de Alabama y la franja noroccidental de Florida (Panhandle).

Estados de emergencia y evacuaciones preventivas

Ante la inminencia del fenómeno, las gobernaciones de Florida y Alabama declararon el estado de emergencia para coordinar la movilización de recursos y asistencia. Paralelamente, las autoridades locales activaron órdenes de evacuación en diversos sectores del noroeste floridano, instando a la población a atender las indicaciones oficiales y evacuar de manera oportuna.

El huracán Isaias se fortalece en el Golfo de México y se desplaza hacia la costa sur de los Estados Unidos (CSU/CIRA y NOAA vía REUTERS).

Además de la marejada y los vientos destructivos en la zona de impacto, el organismo meteorológico advirtió que las intensas precipitaciones asociadas a Isaías afectarán a otras regiones del sureste estadounidense, generando un alto riesgo de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

Las autoridades recordaron que tanto la trayectoria exacta como la intensidad del ciclón aún pueden presentar variaciones a medida que el sistema se aproxima a la línea de costa.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube