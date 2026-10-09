El huracán Isaías alcanza categoría 2 en el Golfo de México y amenaza con golpear como categoría 3 en Alabama y Florida

Las autoridades decretan el estado de emergencia y emiten órdenes de evacuación ante el inminente impacto previsto para la noche de este viernes o la madrugada del sábado.

El huracán Isaías continúa su proceso de fortalecimiento mientras se desplaza sobre el golfo de México con dirección a la costa sur de los Estados Unidos. Datos meteorológicos del jueves 8 de octubre situaban al ciclón en categoría 2, registrando vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (aprox. 160 km/h), con pronósticos que anticipan un fortalecimiento adicional que podría llevarlo a alcanzar la categoría 3 antes de tocar tierra.

Las previsiones señalan que el centro del huracán podría ingresar a territorio continental entre la noche de este viernes 9 de octubre y la madrugada del sábado, siendo las zonas con mayor probabilidad de impacto directo el estado de Alabama y la franja noroccidental de Florida (Panhandle).

Estados de emergencia y evacuaciones preventivas

Ante la inminencia del fenómeno, las gobernaciones de Florida y Alabama declararon el estado de emergencia para coordinar la movilización de recursos y asistencia. Paralelamente, las autoridades locales activaron órdenes de evacuación en diversos sectores del noroeste floridano, instando a la población a atender las indicaciones oficiales y evacuar de manera oportuna.

Además de la marejada y los vientos destructivos en la zona de impacto, el organismo meteorológico advirtió que las intensas precipitaciones asociadas a Isaías afectarán a otras regiones del sureste estadounidense, generando un alto riesgo de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

Las autoridades recordaron que tanto la trayectoria exacta como la intensidad del ciclón aún pueden presentar variaciones a medida que el sistema se aproxima a la línea de costa.