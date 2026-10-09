EE.UU. impone sanciones contra la Corte Penal Internacional

“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.

EE.UU. impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional, informó este 9 de octubre el Departamento del Tesoro estadounidense.

“El presidente [de EE.UU., Donald] Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de que se anunciara oficialmente la decisión, según Reuters.

Las relaciones entre Washington y la CPI se rompieron después de que el tribunal emitiera en el 2024 una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa del país, Yoav Galant, que fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en la Franja de Gaza.

En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva ofensiva en la lucha de la Administración del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) y declaró el inicio de una campaña diplomática destinada a desmantelar el tribunal global.

El mismo día, el Comité Noruego del Nobel concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza la Corte Penal Internacional, Navanethem ‘Navi’ Pillay.