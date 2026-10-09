Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Fue cerrado el principal aeropuerto de Panamá tras fuerte sismo

Colapsos estructurales más comunes que son los tipo sándwich en edificios..

Tras el fuerte sismo de 7,2 registrado este 9 de octubre en Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen activó el protocolo de seguridad, suspendió temporalmente sus operaciones aéreas y procedió a evacuar a los pasajeros y al personal, informó la terminal en un comunicado remitido a la prensa local.

Se precisó asimismo que “las operaciones se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad del aeropuerto y del servicio de la torre de control”, al tiempo que aseguró que mantendría al tanto a sus usuarios por medio de sus canales oficiales.

PRIMERS IMÁGENES del potente terremoto que impactó Panamá…

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube