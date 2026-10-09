Fue cerrado el principal aeropuerto de Panamá tras fuerte sismo

Tras el fuerte sismo de 7,2 registrado este 9 de octubre en Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen activó el protocolo de seguridad, suspendió temporalmente sus operaciones aéreas y procedió a evacuar a los pasajeros y al personal, informó la terminal en un comunicado remitido a la prensa local.

Se precisó asimismo que “las operaciones se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad del aeropuerto y del servicio de la torre de control”, al tiempo que aseguró que mantendría al tanto a sus usuarios por medio de sus canales oficiales.

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