EE.UU. aclara contribución a operativo en el que mataron a ‘El Mencho’

La Embajada estadounidense en México ha explicado que la operación fue planeada y ejecutada por las Fuerzas Especiales de México, mientras que las autoridades de EE.UU. proporcionaron "inteligencia complementaria".

Por Redaccion Central
Tras el abatimiento de El Mencho, y la orden a sus Sicarios de atentar contra autoridades, Fuerzas Estatales repelieron un ataque del CJNG en La Piedad, Michoacán, los tres gatilleros fueron abatidos, reporta el portal El Blog del Narco.

La Embajada de EE.UU. en México aclaró este domingo su rol en el operativo que planificó la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ante los rumores esparcidos en redes sociales.

En X, la sede diplomática aseguró que el dispositivo “fue planeado y ejecutado por Fuerzas Especiales Mexicanas”, tras citar una publicación de la periodista Laura Loomer, que afirmaba que la operación contra ‘El Mencho’ había sido responsabilidad de EE.UU. “Esta información es falsa”, puntualizó la Embajada.

En esa misma publicación, la sede diplomática añadió que la acción, que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes, “se llevó a cabo en el marco de la cooperación bilateral, con autoridades estadounidenses aportando inteligencia complementaria”.

“Actualmente, tropas de la Guardia Nacional y del Ejército de México refuerzan la seguridad en Jalisco y estados vecinos para mantener el orden”, aseveraron.

Luego de los hechos, que han provocado caos en el estado de Jalisco por la respuesta violenta de los otros miembros del cártel, la Secretaría de la Defensa Nacional brindó detalles sobre el operativo en Tapalpa y precisó que mientras los uniformados intentaban capturar al narcotraficante, fueron atacados y al repeler la agresión, abatieron a cuatro integrantes del CJNG en el lugar e hirieron a tres más de gravedad.

“Perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, indicó Defensa.

