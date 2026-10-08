Ha sido negada la prisión domiciliaria a Cilia Flores en EE.UU.

Los abogados alertan el deterioro físico de la esposa del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

La Justicia de EE.UU. negó la solicitud de arresto domiciliario hecha por la defensa de la venezolana Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. La pareja fue extraída en enero pasado durante la incursión militar estadounidense en Caracas.

Según los reportes de la prensa, el juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, rechazó la petición de los juristas.

Los abogados de Flores presentaron este jueves un recurso donde pedían la medida de arresto domiciliario por razones de salud a favor de su cliente y expusieron los argumentos a Hellerstein, que lleva el caso en contra de Maduro y Flores por los supuestos delitos de terrorismo y presunta conspiración para cometer tortura, imputado por la Fiscalía en esta jornada.

La defensa alega que la diputada de 69 años ha sufrido un fuerte deterioro físico durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Cabe destacar que Flores nunca brindó ningún tipo de asistencia ni de apoyo a los presos políticos del régimen en territorio venezolano.

El deterioro de Cilia Flores

Según refiere Associated Press, los letrados denunciaron previamente que Flores podría haber sufrido un infarto y que ha perdido poco más de 11 kilos de peso, por lo que solicitaron que permaneciera bajo medida de arresto domiciliario —en una residencia privada de Nueva York— a la espera del juicio, previsto para el 1 de junio del año que viene.

En la solicitud, los letrados alegaron que la parlamentaria sufre de “palpitaciones cardíacas y dolor epigástrico ocasional” y afirmaron que el pasado 29 de julio tuvo un episodio de intensos dolores en el pecho, que se alivió sin tomar ninguna medicación. La propuesta es que su defendida esté bajo vigilancia permanente por guardias armados y un brazalete electrónico, cuyos costos correrán por cuenta de los acusados.

Los abogados de Flores habían solicitado con anterioridad que se le otorgue una medida de detención domiciliaria mientras se resuelve su situación judicial, en razón de su delicado estado de salud.