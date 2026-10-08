Reportan que Cilia Flores esposa de Maduro habría sufrido un infarto en la cárcel

Cilia Flores sufre cicatrices permanentes de cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante su extracción, señalan sus abogados. Ella siempre maltrató a los presos políticos opuestos al régimen.

Cilia Flores, esposa del ex dictador de Venezuela Nicolás Maduro, podría haber sufrido un infarto y ha perdido mucho peso, por lo que sus abogados pedirán este jueves al juez que salga de la cárcel y sea puesta bajo arresto domiciliario, informa Associated Press citando a la defensa de la primera dama.

“Sus abogados afirman que ha perdido 25 libras [11 kilos] durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que le han dicho que podría necesitar una cirugía cardíaca. También señalaron que sufre de “aturdimiento persistente, mareos y dificultad para respirar” y que posiblemente sufrió un infarto leve en julio”, recoge la agencia.

La defensa de Flores, de 69 años, sostiene que sus problemas de salud no pueden ser tratados de manera eficaz en prisión e indica que podría permanecer en una residencia de Nueva York bajo vigilancia las 24 horas.

Asimismo, el equipo legal denuncia que Flores sufre cicatrices permanentes de cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante su secuestro.

Los abogados también solicitaron que se desestime el caso, alegando que tanto Maduro como su esposa gozan de inmunidad como jefe de Estado y primera dama de un país extranjero.

Maduro fue extraído en su búnker en enero junto a Flores mientras tropas estadounidenses bombardeaban Caracas. De ahí fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, bajo cargos no fundamentados de narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes de los delitos que se les imputan.

Además de reclamar su inocencia, Maduro se califica a sí mismo como un “prisionero de guerra” y su defensa ha invocado la inmunidad que le asiste, en tanto jefe de Estado en ejercicio, para dejar sin efecto un proceso judicial que ha denunciado por irregular, debido a la falta de competencia de EE.UU. para juzgarlo.

Los abogados de Flores habían solicitado con anterioridad que se le otorgue una medida de detención domiciliaria mientras se resuelve su situación judicial, en razón de su delicado estado de salud.

A Maduro se le acusa de un sin número de delitos muy graves contra los opositores venezolanos.