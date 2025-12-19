EEUU sanciona por corrupción a los familiares de Nicolás Maduro

Los Estados Unidos Unidos han anunciado la imposición de nuevas sanciones contra los familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, siendo esta parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que califica como una red de “narco-corrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, que fue hecha a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señala específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas que sean cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, los dos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

Dicha medida, de acuerdo al comunicado oficial, intenta fortalecer la respuesta estadounidense contra las redes de narco-corrupción que, de acuerdo con Washington, son esenciales para la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en el comunicado: “Hoy, el departamento del Tesoro sancionó a individuos que están apuntalando el narco-Estado ilegal de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas letales”.

Bessent agrega que Maduro y sus “cómplices criminales” suponen una amenaza para la paz y estabilidad hemisféricas, asegurando que la Administración Trump continuará atacando las redes que sostienen lo que denomina una dictadura ilegítima.

Las sanciones se centraron en Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quien la OFAC identificó como actual o exfuncionario del régimen de Venezuela y lo vinculó de forma reiterada con supuestos actos de corrupción relacionados con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). De acuerdo con el comunicado, Malpica Flores habría utilizado sus relaciones familiares para llevar a cabo operaciones financieras transnacionales. La designación de Malpica Flores se efectuó en virtud de la Orden Ejecutiva 13692 por su posición dentro del aparato estatal venezolano.

Junto a él, la OFAC se incluye entre los sancionados a varios familiares adultos inmediatos al considerar que habrían estado implicados en operaciones financieras o transacciones que suponen prácticas engañosas o corrupción en relación con el régimen de Venezuela o iniciativas gestionadas por el mismo. Estas personas son Eloisa Flores de Malpica (madre de Malpica Flores y hermana de Cilia Flores), Carlos Evelio Malpica Torrealba, Iriamni Malpica Flores, Damaris del Carmen Hurtado Pérez y Erica Patricia Malpica Hurtado. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la acción legal se ampara también en la Orden Ejecutiva 13850, que faculta al Gobierno estadounidense a sancionar a familiares inmediatos de personas consideradas responsables o cómplices de actos de corrupción.

El comunicado oficial añade que el 11 de diciembre de 2025 también fue designado Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño señalado por mantener vínculos comerciales extensos con el régimen de Maduro, incluida la familia de Malpica Flores. La OFAC amplió este alcance sancionando en la misma jornada a Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, familiares directos de Carretero, bajo el mismo marco de la Orden Ejecutiva 13850, por su presunta implicación en transacciones vinculadas a prácticas engañosas o corrupción con el Gobierno venezolano, detalla un informe de Infobae.

Como consecuencia de estas designaciones, todas las propiedades e intereses en propiedad de las personas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Igualmente, cualquier entidad que sea propiedad, de forma directa o indirecta, en al menos un 50 por ciento por uno o más individuos bloqueados, se encuentra sujeta a las mismas restricciones. Las regulaciones vigentes prohíben, salvo autorización específica, cualquier transacción por parte de ciudadanos estadounidenses, o que implique tránsito por territorio estadounidense, relacionada con bienes o intereses de las personas designadas.

El Departamento del Tesoro advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones civiles o penales tanto a personas estadounidenses como extranjeras que violen estas restricciones, y recalcó que la OFAC puede imponer sanciones administrativas mediante criterios de responsabilidad objetiva. También señaló riesgos para instituciones financieras u otras partes que se involucren en transacciones con los individuos sancionados o bloqueados, subrayando la prohibición de canalizar fondos, bienes o servicios tanto a favor de estos individuos como desde ellos.

Finalmente, la autoridad estadounidense precisó que la inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List) no es necesariamente permanente, ya que existe un procedimiento formal para solicitar la remoción de la lista conforme a la ley, cuya finalidad última es lograr cambios de conducta en las personas designadas, agrega el destacado medio.