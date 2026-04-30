El absurdo argumento de la defensa del atacante de la cena de Trump para justificar su liberación

La defensa de Colle Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, defendió su liberación, en espera del juicio, argumentando que “no era un peligro para nadie”, pese a las acusaciones de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y las pruebas presentadas por las autoridades.

Según los documentos judiciales, citados por el New York Post, los abogados dijeron que el acusado no estaba preparado para ejecutar un tiroteo masivo porque no tiene antecedentes y porque el arma que portaba, una escopeta de corredera, no se usa en los tiroteos actuales.

“El señor Allen no tiene antecedentes penales, ni siquiera arrestos previos”, indicaron. “La retórica del Gobierno sobre un ‘tiroteo masivo’ tampoco está respaldada por los hechos que él mismo presenta. No se alegó que el señor Allen portara un arma automática ni siquiera semiautomática, que son características de los tiroteos masivos modernos”, añadieron.

“Algo verdaderamente sin precedentes”

Las autoridades federales sostienen que Allen llevaba una escopeta Mossberg Maverick calibre 12 completamente cargada y con cargador extendido al intentar atravesar un control del Servicio Secreto. Además, los fiscales difundieron la imagen en la que aparece armado con una pistola semiautomática y varios cuchillos, lo que, según la acusación, evidencia el nivel de amenaza.

Durante una audiencia posterior, la abogada defensora Tezira Abe cambió de postura y declaró que aceptaban la detención, aunque señaló que podrían volver a solicitar la libertad bajo fianza más adelante. Asimismo, insistió una vez más en que Allen “no representaba un peligro para nadie”.

Por su parte, la jueza magistrada Moxila Upadhyaya rechazó abordar en ese momento los argumentos sobre la detención, calificando la situación como inusual. “Me niego a la petición”, afirmó, y añadió que el procedimiento “era algo verdaderamente sin precedentes”.