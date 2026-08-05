El ébola suma más de 1.500 muertos en este país africano

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este sábado que el brote de ébola en la República Democrática del Congo cuenta con 3.605 casos confirmados y 1.587 muertes al 30 de julio de 2026, con una tasa de letalidad del 44 %.

El brote se intensifica y es el mayor registrado en el país. Se expandió a cinco provincias y 49 zonas de salud. En la semana epidemiológica 30 se registraron 567 casos y 296 muertes, el máximo semanal hasta ahora.

Uganda declaró el fin de su brote el 28 de julio. La OMS señaló que, en colaboración con las autoridades nacionales, se requiere un aumento sustancial de las actividades de respuesta para controlar el brote.