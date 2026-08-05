Lo que dijo Nelly Furtado sobre el amor propio en el renacer de su carrera

Nelly Furtado, la aclamada artista luso-canadiense con más de 45 millones de discos vendidos y galardonada con premios como el Grammy y el Grammy Latino, ha decidido dar un paso al frente contra los estándares de belleza inalcanzables. A sus 46 años y tras haber recibido reconocimientos de alto nivel como la orden honoraria Infante Don Enrique en Portugal, la intérprete de “Say it Right” se ha transformado en un ícono de la aceptación personal, priorizando su bienestar y su rol como madre de tres hijos por sobre las presiones de la industria.

La cantante capturó la atención global recientemente durante su enérgica presentación en el Boardmasters Festival en Cornwall, Inglaterra, a inicios de agosto de 2025. Ataviada con un top verde y accesorios llamativos, Furtado aprovechó el escenario no solo para deleitar con sus éxitos, sino para instar a sus seguidores a aceptarse tal como son. A pesar de que su aparición generó comentarios divididos en redes sociales sobre su cambio físico, una legión de fanáticos salió en su defensa, subrayando que su valor no se mide por su capacidad de mantener la misma figura que lucía hace casi tres décadas.

Nelly Furtado anda un poco pasadita de tamales, pero a mi parecer, todavía la arma. pic.twitter.com/7nxT5mUpUV — EL ELEGIDO (@Elegido123_) March 27, 2026

Un camino hacia la libertad estética

Tras una pausa en su carrera para dedicarse a su vida familiar, Furtado regresó a los escenarios en 2022 y anunció la publicación de su nuevo álbum, 7, en 2024. Fue en este retorno cuando el público notó la transición de la figura delgada que la caracterizó en los años 2000 hacia una silueta con curvas pronunciadas, la cual exhibe hoy con orgullo.

En enero de 2025, la artista consolidó su mensaje de amor propio a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes sin filtros ni maquillaje. En su mensaje de Año Nuevo, Furtado abogó por un “cuerpo neutro” y la importancia de celebrar la individualidad, reconociendo las marcas de la vida y el paso del tiempo —como sus arañas vasculares— como parte de su identidad. Con esta postura, la estrella busca romper el ciclo de presión estética y fomentar una confianza genuina que nazca desde el interior.