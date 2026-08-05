¿Marketing o traición? El colapso de la imagen “perfecta” de la influencer Roro

La influencer Roro, quien se había posicionado como la cara del movimiento Tradwife (esposa tradicional), enfrenta actualmente la crisis más severa de su trayectoria tras una filtración accidental en plataformas digitales. Un descuido permitió que se viera el fondo de pantalla de su teléfono móvil, en el cual aparece en una actitud de cercanía junto a su entrenador de la Velada VI. Este hecho ha provocado un incendio en las redes sociales, donde miles de usuarios sugieren una posible traición a su novio, Pablo.

A pesar de la magnitud del escándalo, la creadora de contenido ha decidido mantener un silencio absoluto, evitando responder a los cuestionamientos de su comunidad. Para muchos de sus seguidores, este incidente no es un simple rumor, sino el colapso total de una narrativa fundamentada en la devoción absoluta hacia su pareja y en los valores del hogar.

Cuck :

Roro le es infiel a Pablo con su entrenador de box. Ambos tienen sus fotos de fondo de pantalla y se los ve muy juntitos en videos.

🍆

Pablo es el Sorixs español.

🫢 pic.twitter.com/F4IZ67HdCd — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 3, 2026

¿Ideal romántico o negocio lucrativo?

El ascenso de Roro fue meteórico gracias a contenidos donde cocinaba y cuidaba de su novio con una dedicación extrema, atrayendo a un público que buscaba refugio en ideales de calidez doméstica. Sin embargo, la posible traición con su entrenador sugiere que su imagen de “novia ideal” pudo haber sido únicamente una estrategia de marketing diseñada para captar sectores específicos y obtener réditos económicos.

Diversos críticos señalan que la joven utilizó este nicho para “sacar billete” y adquirir propiedades, transformando su perfil en una vitrina saturada de publicidad. Al descubrirse las presuntas tretas detrás de su imagen pública, la sensación de autenticidad se ha esfumado para gran parte de su audiencia, que ahora la percibe como una figura interesada más en el lucro que en los principios que promovía.

El impacto en su credibilidad parece irreversible, poniendo en duda la continuidad de su carrera bajo la misma premisa. La filtración del fondo de pantalla no solo expuso una crisis sentimental, sino que evidenció la desconexión entre la vida real de la influencer y el personaje que interpretaba frente a la cámara.