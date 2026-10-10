El huracán Isaías toca tierra en Florida como categoría 2 y se debilita a categoría 1 en su avance hacia Alabama

El ciclón ingresó cerca de Destin con vientos de 169 km/h y provocó graves destrozos en el Panhandle; más de 418.000 hogares y comercios permanecen sin luz.

El huracán Isaías tocó tierra en la costa de Florida durante la noche de este viernes como un ciclón de categoría 2, para posteriormente perder intensidad y degradarse a categoría 1 mientras se adentra hacia el estado de Alabama, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El ojo del fenómeno tocó tierra aproximadamente a las 20:30 (hora local) cerca de Destin, Florida, registrando vientos máximos sostenidos de 169 kilómetros por hora. Hacia las 22:00 (hora central), el NHC reportó que el sistema había disminuido la fuerza de sus vientos a 145 km/h, desplazándose en dirección norte a una velocidad de 32 km/h sobre el extremo occidental del Panhandle de Florida.

Aunque los meteorólogos prevén que el ciclón continúe perdiendo fuerza durante las próximas horas, advirtieron que la marejada ciclónica potencialmente mortal, las inundaciones repentinas y la amenaza de tornados se mantendrán activas tierra adentro hasta el sábado.

EL HURACÁN ISAIAS TOCA TIERRA EN LA COSTA DE FLORIDA

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#Isaias toca tierra en la ciudad de Destino, Florida EEUU 🇺🇸 con vientos de 165 km/h Marejadas ciclónicas golpeando las costas de Florida y Alabama. Extremar precauciones, condiciones peligrosas por fuertes lluvia e inundaciones propagándose al interior. #Hurricane #Isaias

Octubre 9/20:30h — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 10, 2026

Destrozos en el Panhandle y testimonios en Pensacola

A unos 80 kilómetros al oeste del punto de impacto, en la ciudad de Pensacola, el paso de Isaías dejó severos daños materiales. Fuertes ráfagas de viento arrancaron los techos de viviendas y establecimientos comerciales, colapsaron ramas de árboles e interrumpiendo el suministro eléctrico en amplios sectores.

“Las cosas vuelan muy rápido, y nunca antes había visto un viento tan fuerte, así que es intenso, da miedo”, relató Jonathan Ramos, un empleado gubernamental de 40 años resguardado en un hotel de Pensacola tras la caída de la luz. “No recomiendo a la gente que viene aquí por diversión que haga eso”, agregó.

El #huracán #Isaías ya tocó tierra en #Florida, #EUA, como categoría 2. Su llegada está provocando marejadas #ciclónicas mortales, #inundaciones repentinas extensas y #ráfagas fuertes que ya han dejado a cientos de miles de personas sin electricidad. Además, decentas de personas en la región del #Panhandle y en la costa del #GolfoDeAlabama, han sido evacuadas. Se registran #vientos sostenidos capaces de causar daños estructurales importantes a las casas de playa, informó la agencia Reuters. VIDEO: Reuters — Nacho Lozano (@nacholozano) October 10, 2026

Más de 400.000 usuarios sin servicio eléctrico

El embate de Isaías provocó masivos apagones en el sureste de los Estados Unidos. Según datos del portal especializado PowerOutage.us, más de 418.000 hogares y comercios de Florida y Alabama se encontraban sin electricidad durante la noche.

🇺🇸🌀Breaking: Hurricane #Isaias strikes U.S with 200kmph wind gust⛈️⛈️🌊 https://t.co/5PLsXA2PSz — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 10, 2026

Florida concentró la mayor proporción de las interrupciones con cerca de 300.000 clientes a oscuras, afectando con mayor severidad a los condados del oeste del Panhandle, así como a sectores costeros y del sur de Alabama.