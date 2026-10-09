Trump se ha pronunciado ante llegada del huracán Isaías y su aproximación a la costa sur de EE.UU.

El huracán Isaías se aproxima a la costa estadounidense del golfo de México y amenaza con provocar fuertes vientos, inundaciones y marejadas ciclónicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una publicación en Truth Social que no asistirá al partido de fútbol americano entre Alabama y Georgia debido a la aproximación del huracán Isaías, que ya ha provocado interrupciones en la producción petrolera en el Golfo de México.

Trump explicó que es importante que los equipos de emergencia, las fuerzas del orden y otros servicios se concentren en el huracán, sin tener que preocuparse por la seguridad o la presencia del mandatario.

Asimismo, expresó su esperanza de que el partido se celebre, pese a las condiciones meteorológicas. “¡Espero que el partido se celebre a pesar del tiempo! Visitaré a ambos equipos más adelante”, escribió. En su lugar, el mandatario viajará al estado de Tennessee para participar en un acto público de carácter electoral.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), se espera que Isaías traiga consigo marejadas ciclónicas potencialmente mortales en la costa estadounidense del golfo de México, así como vientos huracanados extremadamente peligrosos en zonas de Florida, Alabama y Misisipi. También se prevén fuertes lluvias, inundaciones y posibles tornados en el sureste del país.

El huracán Isaías,de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se encuentra sobre el norte del golfo de México y ya ha provocado la suspensión de, aproximadamente, el 63 % de la producción petrolera estadounidense en esa zona, equivalente a unos 1,3 millones de barriles diarios. Además, amenaza con afectar cerca del 2,4 % de la capacidad de refinación de Estados Unidos.