Trump sobre Irán: “O nos lo dan todo, o dejarán de existir”

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron durante un acto de campaña en la ciudad de Nueva York, en vísperas de las elecciones de medio término.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este viernes, 9 de octubre, que Irán dejará de existir si no le entrega “todo” al país norteamericano.

“De una forma u otra, o nos lo dan todo, o dejarán de existir, y lo saben”, aseveró el mandatario estadounidense durante un acto de campaña en la ciudad de Nueva York, en vísperas de las elecciones de medio término, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Tras lanzar sus amenzas contra la República Islámica, Trump se quejó por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, a pesar de las ocho guerras que asegura haber resuelto.

“Se trata de las ocho guerras que ya he resuelto. Por cualquiera de ellas podrían haberme dado el Premio Nobel, en particular en el caso de Pakistán y la India, que se estaban enfrentando […]. Piénsenlo: por cualquiera de estas ocho guerras, uno recibe el Premio Nobel. Yo resolví ocho. Ningún presidente ha hecho algo así”, insistió.