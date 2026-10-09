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Oleada de réplicas golpea Panamá tras el fuerte terremoto de magnitud 7,2

Un edificio de gobierno colapsa tras terremoto.

Panamá reportó más de 45 réplicas tras el fuerte terremoto de magnitud de 7,2 que sacudió al país este viernes, 9 de octubre. Una amenaza de tsunami fue emitida para las costas de varios países de América Latina

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá publicó reportes preliminares con variaciones en la magnitud y ubicación de algunos de estos eventos, advirtiendo que los datos pueden ajustarse conforme avance el análisis.

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Entre los movimientos posteriores destaca uno reportado a la 13:22 (hora local), cuya magnitud fue estimada preliminarmente en 6,1, con una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro situado a 20 kilómetros al noreste de Tonosí.

Destrucción tras impacto del terremoto de casi 8 grados en Panamá…

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