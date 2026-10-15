Más de 60 millones de personas en EE.UU. están bajo emergencia eléctrica

La medida se da en un momento en que temperaturas inusualmente altas para octubre están sobrecargando la red.

El Departamento de Energía de EE.UU. emitió una orden de emergencia para mitigar los riesgos de apagones en la región del Atlántico Medio, en la costa este del país.

La medida, firmada por el secretario de Energía, Chris Wright, está dirigida a la red operada por PJM Interconnection, que coordina el suministro y la transmisión de electricidad en 13 estados y Washington D. C., un área en el que viven más de 60 millones de personas, recoge Fox News.

La orden, que entró en vigor el pasado martes y estará vigente hasta el viernes 16 de octubre, autoriza a PJM Interconnection a utilizar recursos adicionales de generación de energía; y permite que ciertas instalaciones generadoras operen más allá de las restricciones normales si es necesario para mantener el suministro de electricidad.

Factores

La acción se lleva a cabo en un momento en que temperaturas inusualmente altas para octubre están sobrecargando la red eléctrica.

El Departamento de Energía identificó tres factores que presionan la red: una demanda elevada, un número importante de centrales en mantenimiento otoñal y trabajos programados en instalaciones de transmisión.

“Esta orden ayudará a garantizar que millones de familias y empresas estadounidenses en toda la región del Atlántico Medio tengan acceso a electricidad asequible, confiable y segura, al poner a disposición generación de energía adicional, incluida la energía de respaldo, para su uso según sea necesario”, dijo Wright al respecto.