El papa León XIV sale del hospital tras ser dado de alta

El papa León XIV salió este sábado del Hospital Gemelli, en Roma, tras recibir el alta médica luego de someterse a una cirugía para extirpar un pequeño nódulo pulmonar con adenocarcinoma, reportó Vatican News.

El sumo pontífice se sometió por la mañana a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, cuyos resultados confirman que su estado clínico permite el alta hospitalaria. Se prevé que mañana rece el Ángelus desde la ventana de su estudio, en la Plaza de San Pedro.

Esta semana, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón.e