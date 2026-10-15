Trump afirma que las organizaciones narcotraficantes “controlan México”

Trump afirma que las operaciones terrestres contra los cárteles “apenas están comenzando”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves 15 de octubre que las “operaciones terrestres” emprendidas por su Administración para combatir a los cárteles en la región “apenas están comenzando” y que todavía Washington no ha actuado “a plena capacidad” para resguardar su frontera sur.

“Las [operaciones] terrestres, en esencia, apenas están comenzando. Empezó hace varios meses y estamos asestando golpes muy duros. Conocemos todas las rutas, sabemos dónde están todos los delincuentes —los cárteles— y sabemos dónde viven. Los estamos golpeando con fuerza y la situación se irá volviendo más difícil a medida que avancemos”, declaró el mandatario desde la Casa Blanca.

En sus palabras, las organizaciones narcotraficantes “saben que disponen de cierto plazo para, en el fondo, rendirse” y, sobre esas bases, aseveró que México “no tiene la capacidad” para conseguir esos objetivos.

“Aún no hemos actuado a plena capacidad en la frontera terrestre, pero estamos empezando. Tenemos que trabajar. Estamos colaborando con México, pero lamentablemente los cárteles controlan México”, alegó en otro punto de su intervención.

President Trump: We know all the paths, we know where all the bad guys are, the cartels, we know where they live. We’re hitting them hard, but it’s going to be harder as we go along. They know they have a certain period of time to essentially give up. Mexico should be doing it, but honestly, they’re not capable of doing it. — Tabz (@TabzLIVE) October 15, 2026

México en la mira

Trump sostuvo que ha hablado sobre ese asunto con su par mexicana, Claudia Sheinbaum, y que “a ella no le hace gracia” que EE.UU. afirme que su país está “controlado” por narcotraficantes.

El político republicano ha insistido repetidamente que México está “controlado” por los cárteles –afirmación que ha sido rechazada por la parte mexicana– y ha usado ese aserto para demandar acciones más contundentes a su vecino del sur, así como para pretender justificar la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, que en su opinión, serían indispensables para combatir a los grandes traficantes de droga.

Empero, Sheinbaum se ha negado a ceder a sus tentativas y, en su lugar, ha defendido el actual nivel de cooperación, al apuntar que ninguna colaboración binacional puede comprometer la soberanía de su país.