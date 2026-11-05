El instructor de la copiloto de 20 años fallecida en la tragedia aérea de Florida rompe el silencio

“¡Esa joven nació para volar!”, expresó el profesor de Nathalia Gadelha.

Chris Kirk, instructor de vuelo con 40 años de experiencia y quien fue tutor de la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, una de las nueve víctimas de la tragedia aérea de Florida tras precipitarse a tierra el 1 de noviembre el jet Learjet 60, rompió el silencio en las redes para defender a la joven de 20 años al destacar que ella fue la estudiante más talentosa y apasionada por volar que ha formado en toda su carrera.

“Escribo estas palabras sin lugar a duda. Fui uno de los primeros instructores y mentor de Nathalia. ¡Sin duda alguna, fue la piloto más naturalmente dotada que he enseñado jamás, y llevo 40 años enseñando! ¡Esa joven nació para volar! ¡No hubo un vuelo de verificación en el que el examinador no quedara impresionado!”, resaltó Kirk en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El profesional recordó que Gadelha logró aprobar “con honores” la calificación de vuelo tipo PIC (piloto al mando) cuando apenas tenía menos de 1.100 horas de vuelo y su talento era tan evidente que el examinador pensó que ella tenía más de 5.000 horas de vuelo. “Le di numerosas oportunidades para volar diferentes aviones, incluyendo cola de rueda y el Caravan”.

Kirk también resaltó varios de los talentos de la copiloto cuando estaba en el aire. Incluso llegó a realizar maniobras acrobáticas que lo impresionaron a él mismo. “Nathalia era apasionada por volar, era una piloto 100 % natural, nacida. Rezo para que continúe volando entre las nubes en el cielo. Que descanse en paz y Dios la cuide”, expresó el instructor quien anexó en su publicación una foto junto a Gadelha mientras realizaban un vuelo.