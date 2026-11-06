Trump atribuye a victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato el desplome de Wall Street

El índice Nasdaq sufrió una caída del 5,5% —su peor jornada desde abril de 2025— impulsada por la venta masiva de acciones de semiconductores e inteligencia artificial ante el temor a restricciones a los centros de datos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó públicamente la noche del jueves a la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato por la severa caída registrada en la bolsa estadounidense. Los comicios otorgaron a los demócratas el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, configurando un importante revés político para la Casa Blanca.

Las bolsas cerraron la jornada en terreno negativo tras una ola de ventas masivas. El nerviosismo de los inversores se vio alimentado por el temor a que los nuevos legisladores aprueben medidas para frenar las inversiones en centros de datos para inteligencia artificial, proyectos que enfrentan resistencia en diversos sectores del electorado por su elevado impacto ambiental y consumo de agua, y cuya limitación formó parte de los compromisos de campaña de varios candidatos electos.

“El mercado de valores se desplomó hoy porque los demócratas tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump a través de su red social Truth Social.

Caídas históricas en tecnología y semiconductores

El índice Nasdaq Composite retrocedió un 5,5% para cerrar en los 24.315 puntos, marcando su mayor descenso diario desde abril de 2025. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones cedió un 3,4%, mientras que el S&P 500 cayó un 4,4%.

El desplome estuvo liderado por el índice de semiconductores de Filadelfia, que se hundió un 11,4%. Entre las principales firmas del sector tecnológico e inteligencia artificial, las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) se contrajeron un 17,4%, Marvell Technology cayó un 16,8%, Intel perdió un 10,6% y Nvidia cedió un 8,8%.

Desinversión en el ciclo de la inteligencia artificial

La retirada de capitales afectó de forma generalizada a los activos vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial. En este contexto, Qualcomm cayó un 9,7% tras proyectar ventas de chips para teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street, atribuyendo el resultado a una demanda débil y menores ingresos relacionados con Apple, cuyas acciones bajaron un 1,5%, según reportó Reuters.