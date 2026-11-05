Una nueva ola de amenazas de bomba eleva a 25 los vuelos afectados en Europa y moviliza cazas de combate

Las alertas provocaron el desvío de una aeronave hacia una base militar en Francia y la escolta aérea a un vuelo en Italia; las revisiones concluidas han descartado la presencia de explosivos.

Una nueva serie de amenazas de bomba volvió a alterar las operaciones aéreas en diversos países de Europa este jueves 5 de noviembre, elevando el balance de aeronaves impactadas de 14 a por lo menos 25 vuelos afectados, varios de los cuales requirieron desvíos de emergencia e intervenciones militares.

Entre los sucesos reportados, un avión de la compañía Aer Lingus que cubría la ruta Dublín–Roma fue desviado a la base militar francesa de Évreux. De manera simultánea, en Italia, un vuelo de Finnair procedente de Helsinki fue recibido y escoltado por cazas de combate hasta su aterrizaje en la capital italiana. Las alertas también afectaron a conexiones aéreas procedentes de Madrid, Copenhague, Londres, Milán y Varsovia.

Operativos de inspección en Praga e investigaciones

En la República Checa, la policía de Praga activó protocolos de seguridad tras recibir amenazas contra cuatro aviones que se dirigían a la capital. Aunque las autoridades catalogaron la credibilidad de los avisos como baja, ordenaron revisiones a cargo de especialistas en desactivación de explosivos tras el aterrizaje de las aeronaves.

Hasta el momento, las inspecciones completadas en varias de las aeronaves intervenidas no han encontrado dispositivos explosivos. Las autoridades continentales investigan el origen de los mensajes sin haber determinado aún si todos los incidentes se encuentran conectados entre sí.