Ocultas en medias, incautan más de 3.000 tarántulas en un aeropuerto latinoamericano

Tres europeos estaban a punto de embarcar hasta que fueron intervenidos.

Autoridades peruanas decomisaron más de 3.000 tarántulas que eran transportadas “de manera oculta en medias debidamente rotuladas”, dentro de los equipajes de tres europeos, informó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

En una nota de prensa publicada el 4 de noviembre se indicó que los invertebrados estaban en tres maletas, cuyo destino final era Alemania. Los agentes de aduanas dieron con especies en diferentes estados, desde huevos y crías, hasta adultos.

“Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, aseguró Cora Suárez, técnica en Control Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

Entre los detenidos, quienes estaban registrándose en el módulo de atención a punto de embarcar en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, sobresale uno que sería un investigador de tarántulas reconocido.

Se presume que el objetivo era traficar con los animales con fines de colección, investigación y mascotismo. Entre los identificados por el Serfor se mencionaron las especies ‘Thrixopelma lagunas’, ‘Antikuna sp’ y ‘Avicularia sp’, que todavía no han sido descritas por la ciencia.