Muere de forma repentina Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el fallecimiento del diplomático; nombrado por Vladímir Putin en marzo de 2025, encabezó las gestiones ante la Administración Trump en medio de las conversaciones de paz.

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, falleció este miércoles a los 66 años de edad, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La cancillería precisó en un comunicado difundido a través de la red social X que el diplomático murió de forma “repentinamente”, sin que se diera a conocer la causa del deceso.

El ministerio lo describió como “un diplomático destacado, un líder experimentado, un colega amable y un mentor”, destacando que desempeñó su labor en una de las áreas más exigentes de la política exterior rusa. Por su parte, el Kremlin no emitió comentarios de inmediato sobre el fallecimiento, según reportó The Moscow Times. La noticia trascendió el mismo día en que Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de la Administración estadounidense, mantuvieron reuniones en Abu Dabi con funcionarios de Ucrania y Rusia en una nueva ronda de conversaciones de paz.

Designación en Washington y gestión ante la Administración Trump

Darchiev ejercía como embajador extraordinario y plenipotenciario en Washington y observador permanente de Rusia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde el 6 de marzo de 2025, tras ser nombrado por decreto del presidente Vladímir Putin. La sede diplomática permanecía vacante desde el 10 de octubre de 2024, cuando fue cesado su predecesor, Anatoli Antonov, en un contexto en el que el Gobierno de Joe Biden mantuvo congelados casi todos los contactos oficiales tras la invasión a gran escala de Ucrania.

Según reportó Reuters, la elección de Darchiev —un veterano diplomático conocido por sus críticas públicas a Occidente— buscaba dirigir un acercamiento con la Administración de Donald Trump. Tras su llegada a Washington, defendió dos reclamos centrales de Moscú: la devolución de seis propiedades diplomáticas confiscadas entre 2016 y 2018 por acusaciones de injerencia electoral, y la reanudación de los vuelos directos. En agosto de 2025 integró la comitiva de Putin en la cumbre con Trump en Alaska, encuentro que concluyó sin acuerdos sobre el conflicto ucraniano, según consignó The Daily Beast.

Trayectoria diplomática y perfil profesional

Ingresado a la cancillería soviética y rusa en 1983, Darchiev acumulaba una extensa trayectoria en asuntos norteamericanos. Sirvió en dos etapas previas en la embajada en Washington (como consejero entre 1997 y 2002, y ministro consejero entre 2005 y 2010), se desempeñó como embajador en Canadá entre 2014 y 2021 y posteriormente dirigió el Departamento de Norteamérica del ministerio desde 2021.

En 2022, tras su regreso a Moscú, acusó a Estados Unidos y Canadá de alimentar una “histeria rusófoba”. Respecto a su perfil político, el diplomático disidente Boris Bondarev lo definió en 2025 como un protegido de Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin; mientras que fuentes de la cancillería rusa señalaron de forma anónima a The Moscow Times que su designación a Washington representaba una rebaja de nivel diplomático dado el estado de las relaciones bilaterales.