El sorteo de la FIFA marca el primer cara a cara de Sheinbaum y Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontrará por primera vez cara a cara este viernes con su par de EE.UU., Donald Trump, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro tendrá lugar en Washington D.C., donde los tres gobernantes participarán del sorteo que definirá los partidos que se disputarán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México, EE.UU. y Canadá serán sede.

El careo será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital federal estadounidense, informó previamente la FIFA. La organización sortea los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, puesto que por primera vez participarán 48 equipos por la Copa, que hasta ahora había reunido a 32 selecciones.

Antes de su viaje, el pasado miércoles, Sheinbaum comentó que el sorteo era “un buen momento” para que los mandatarios y el primer ministro estuvieran juntos, como señal de que América del Norte y su compromiso comercial “siguen adelante”.

La mandataria también asomó la posibilidad de tener la primera reunión personal con Trump, con quien solo ha hablado por teléfono desde que ambos asumieron sus mandatos. “Si fuera el caso sería una reunión muy breve, todo parece que sí”, dijo.